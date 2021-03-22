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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Televizyoncu Anastasia Balinskaya’nın estetik ameliyatı sonrası burnu çürümeye başladı! Televizyoncu Anastasia Balinskaya’nın estetik ameliyatı sonrası burnu çürümeye başladı!
29 yaşındaki ünlü televizyoncu Anastasia Balinskaya, geçirdiği estetik operasyon sonrası büyük şok yaşadı. 3 kez burun estetiği olan Balinskaya, hijyenik şartlardan ameliyat yapılmadığı için bir süre sonra burnunda iltihaplanma ve içeriden çürüme başladı. Tekrar operasyon olmazsa burnunu kaybedecek olan ünlü isim, hayranlarından yardım istedi.
Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:22
29 yaşındaki Belaruslu ünlü televizyon yıldızı Anastasia Balinskaya yaptırdığı burun ameliyatının hijyenik koşullarda olmamasından dolayı burnunda iltihaplanma başladığını söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burnunda oluşan iltihap için defalarca doktora giden Anastasia'nın burnundaki çürüme, kullandığı ilaç ve damlalara rağmen durdurulamadı.
Doktorların kendisine burnunun müdahale edilmemesi takdirde tamamen çürüyeceğini söylediği Anastasia, 163,000 takipçisinden tedavi için kendisine maddi yardımda bulunmalarını istedi.
Burnunun tamamen çürümesinden korktuğunu belirten Anastasia doktorunun kendisine bir, maksimum iki ay sonra çok geç olur dediğini belirtti.
Anastasia, çürüyen burnunun fotoğrafını "Plastik estetik ameliyatı kurbanı. Bıçak altına ilk yattığım güne lanet ediyorum" başlığı ile paylaştı.