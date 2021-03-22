Televizyoncu Anastasia Balinskaya’nın estetik ameliyatı sonrası burnu çürümeye başladı!

29 yaşındaki ünlü televizyoncu Anastasia Balinskaya, geçirdiği estetik operasyon sonrası büyük şok yaşadı. 3 kez burun estetiği olan Balinskaya, hijyenik şartlardan ameliyat yapılmadığı için bir süre sonra burnunda iltihaplanma ve içeriden çürüme başladı. Tekrar operasyon olmazsa burnunu kaybedecek olan ünlü isim, hayranlarından yardım istedi.