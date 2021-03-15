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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Tayland’da hayatını kaybetmişti! Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı! Tayland’da hayatını kaybetmişti! Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı!
Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Karahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Türkiye'ye getirilen cenazesi, Ankara'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeliha ile kardeşleri Betül ve Erinç Çantay, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 11:29
Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, matematik öğretmeni olarak görev yaptığı Tayland'da 7 Mart Pazar günü motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçakla dün sabah saatlerinde İstanbul'a getirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karahan Çantay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alınarak Ankara'ya getirildi. Çantay için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde tören düzenlendi.
Törene, baba Erşed, anne Zeliha, kardeşler Erinç ve Betül Çantay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeliha ile kardeşleri Betül ve Erinç Çantay, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve kardeşlerini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Karahan Çantay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.