Taylan’da hayatını kaybetmişti! Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı!

Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Karahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Türkiye'ye getirilen cenazesi, Ankara'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeliha ile kardeşleri Betül ve Erinç Çantay, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.