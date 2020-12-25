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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih netleşiyor... Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Başvurular... Tarih netleşiyor... Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Başvurular...
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre yarışma yeni sezonuyla birlikte 9 Ocak'ta ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak yeni isimleri sosyal medya hesabı üzerinden ardı ardına açıklıyor. Tarihin netleşmesine kısa süre yarışmacı isimleri araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında olacak Survivor 2021 için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Başvurular...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 16:20
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının vazgeçilmezi olan Survivor 2021 için geri sayım sürüyor. Yeni yıla kısa süre kala hayranları Survivor 2021'in başlama tarihini merak ediyor. Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler şeklinde olacak yarışma için isimleri açıklamaya devam ediyor. Cemal Hünal, Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya isimlerinden sonra yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Başvurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geri sayım başlayan Survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın ünlüler-gönüllüler formatında ekrana getireceği yarışma 9 Ocak'ta seyirci karşısına çıkacak.
Ünlüler-gönüllüler formatında ekrana gelecek olan ve kadro çalışmaları devam eden survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu. Survivor 2021'in ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek.
Daha önce "Hissediyorum. Güzel şeyler olacak" notunu taşıyan paylaşımı ile bu iddiaları kuvvetlendiren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 için Cemal Hünal ile çalışmalara başladı.
Sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayan 23 yaşındaki oyuncuya, Survivor'ın eski yarışmacılarından Yasin Obuz da yardım ediyor.
Survivor 2021 kadrosundan haberler gelmeye başladı. Ünlü oyuncular Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek bir diğer ismin de Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.
'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil.