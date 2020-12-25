Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının vazgeçilmezi olan Survivor 2021 için geri sayım sürüyor. Yeni yıla kısa süre kala hayranları Survivor 2021'in başlama tarihini merak ediyor. Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler şeklinde olacak yarışma için isimleri açıklamaya devam ediyor. Cemal Hünal, Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya isimlerinden sonra yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Başvurular...