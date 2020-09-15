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Tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. sezonda neler yaşandı?
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz gün izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni sezonunda kendini var olmadığı rahatız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye'nin yolculuğunu tamamlamasıyla iki paralel gerçeklik birleşiyor. Son bölümü seyreden vatandaşlar üçüncü sezonu beklemeye başladı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Atiye 2. sezonda neler yaşandı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 14:03Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 14:14