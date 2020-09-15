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Tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. sezonda neler yaşandı?

Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz gün izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni sezonunda kendini var olmadığı rahatız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye'nin yolculuğunu tamamlamasıyla iki paralel gerçeklik birleşiyor. Son bölümü seyreden vatandaşlar üçüncü sezonu beklemeye başladı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Atiye 2. sezonda neler yaşandı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 14:14
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Tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. sezonda neler yaşandı?

Atiye 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesinin konu edinen dizinin ikinci sezonu 10 Eylül Perşembe günü ekranlara geldi. Dizinin bu sezonunda da heyecan doruktaydı. Gerçeklerle yüzleşen Atiye'nin yolcuğu tamamlaması ile iki paralel birleşti. Bunun için bir bedel ödeyen Atiye'nin yeni sezon maceraları şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. sezonda neler yaşandı?

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. sezonda neler yaşandı?

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

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Tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. sezonda neler yaşandı?

ATİYE 2. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Atiye 2. sezon 1. bölüm özeti: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır.

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Tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Atiye 2. sezonda neler yaşandı?

Atiye 2. sezon 2. bölüm özeti: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.