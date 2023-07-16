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Tanju Tuncel gözyaşları içinde uğurlandı! Son görüntüleri yürek yaktı

Usta oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir huzurevinde kalan Tuncel'in cenazesi Erenköy'de kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'daki Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi. Tuncel'in son görüntüleri ortaya çıktı. "Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin" usta oyuncunun videosu yürekleri yaktı.

Giriş Tarihi: 16.07.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 16:05
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Tanju Tuncel gözyaşları içinde uğurlandı! Son görüntüleri yürek yaktı

15 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden, oyuncu Tanju Tuncel, Erenköy Galip Paşa caminde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

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Tanju Tuncel gözyaşları içinde uğurlandı! Son görüntüleri yürek yaktı

"Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi birçok dizi ve filmde rol alan ve 83 yaşında hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in cenazesine İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan rol arkadaşları, Tuncel'in kızı Banu Sezgin, kuzenleri ve aile dostları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Tanju Tuncel' in cenazesi Tuzla'daki Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Tanju Tuncel gözyaşları içinde uğurlandı! Son görüntüleri yürek yaktı

"ÇOK YETENEKLİ VE ÖZEL BİR İNSANDI"

Oyuncu Nedim Saban, "Gerçekten çok acı, ben kendisini 2 yıl önce ziyaret etmiştim. Çok yakından, çok sevdiğim biriydi. 1978 yılında izlemiştim, o dönemden beri de sıkı hayranıyım. Aynı zamanda da bir dizide beraber oynamıştık, çok kısa bir dönem. Ne kadar şanslıyım ki son 2 yılında onu öğrencilerimle beraber ziyarete gitmiştim. Sağlıklıydı, iyiydi ama Türkiye tiyatrosu için büyük bir kayıp. Çok yetenekli ve özel bir insandı. Duyduğum kadarıyla kimseyi kırmamış hayatı boyunca, bu da bence çok önemli. Dualarım onunla." diye konuştu.

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Tanju Tuncel gözyaşları içinde uğurlandı! Son görüntüleri yürek yaktı

"SON GÜNLERİNDE HAK ETMEDİĞİ BİR YAŞANTISI OLDU"

Tuncel'in yakın dostu oyuncu Feriha Eyüpoğlu ise, "Ben 16 yaşındaydım, o 25 yaşındaydı, yani çocukluk arkadaşı sayılırız. Hak etmedi böyle bir ölümü. Son günlerinde hak etmediği bir yaşantısı oldu. Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif, iyi bir oyuncuydu. Hayatı çalışmakla geçti. Ama arkadaşları hep yanındaydı, yolu açık olsun Tanju'muzun. Bakım evinde yalnız kalınıyor ama arayanı soranı vardı. Tiyatrodan olsun, ailesinden olsun soranları vardı. Sezondan dolayı çoğu kişi yok İstanbul'da. Ama herkes telefonla arıyor, soruyor." dedi.

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Tanju Tuncel gözyaşları içinde uğurlandı! Son görüntüleri yürek yaktı

"EVDE BAKILSA BU KADAR İYİ BAKILAMAZDI"

Aile yakını Oğuz Çineli ise, Tanju Tuncel'in son zamanlarında bakım evinde kalmasını eleştiren ve ailesini sorumlu tutan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili konuştu.