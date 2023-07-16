Tanju Tuncel gözyaşları içinde uğurlandı! Son görüntüleri yürek yaktı

"ÇOK YETENEKLİ VE ÖZEL BİR İNSANDI"

Oyuncu Nedim Saban, "Gerçekten çok acı, ben kendisini 2 yıl önce ziyaret etmiştim. Çok yakından, çok sevdiğim biriydi. 1978 yılında izlemiştim, o dönemden beri de sıkı hayranıyım. Aynı zamanda da bir dizide beraber oynamıştık, çok kısa bir dönem. Ne kadar şanslıyım ki son 2 yılında onu öğrencilerimle beraber ziyarete gitmiştim. Sağlıklıydı, iyiydi ama Türkiye tiyatrosu için büyük bir kayıp. Çok yetenekli ve özel bir insandı. Duyduğum kadarıyla kimseyi kırmamış hayatı boyunca, bu da bence çok önemli. Dualarım onunla." diye konuştu.