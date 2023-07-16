16 Temmuz 2023, Pazar
Tanju Tuncel gözyaşları içinde uğurlandı! Son görüntüleri yürek yaktı
Usta oyuncu Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir huzurevinde kalan Tuncel'in cenazesi Erenköy'de kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'daki Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi. Tuncel'in son görüntüleri ortaya çıktı. "Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin" usta oyuncunun videosu yürekleri yaktı.
Giriş Tarihi: 16.07.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 16:05
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