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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü

Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile görüntülendikten sonra magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Medcezir dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle çıkış yakalayan Taner Ölmez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile el ele görüntülenen Taner Ölmez, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Taner Ölmez sosyal medya hesabından kardeşi ile olan fotoğrafını paylaştı, görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 16:18
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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü

Genç oyuncu Taner Ölmez, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile el ele görüntülendi. Magazin dünyasının ilgisini çeken Taner Ölmez'in özel hayatı merak konusu oldu. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan kardeşi ile pozunu paylaşan Taner Ölmez, herkesi şaşırttı.

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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü

Taner Ölmez'in kardeşiyle pozu beğeni toplarken, diğer ünlülerin de kardeşleri araştırıldı. İşte Taner Ölmez ve ünlülerin kardeşleri.

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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü

Taner Ölmez ve kardeşi Taylan Özgür Ölmez

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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü

İrem Helvacıoğlu ve kardeşi Merve Helvacıoğlu

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Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü

Şeyma Subaşı ve kız Kübra Subaşı