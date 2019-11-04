Taner Ölmez ve kardeşi herkesi hayrete düşürdü

Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile görüntülendikten sonra magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Medcezir dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle çıkış yakalayan Taner Ölmez, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile el ele görüntülenen Taner Ölmez, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Taner Ölmez sosyal medya hesabından kardeşi ile olan fotoğrafını paylaştı, görenler şaşkına döndü.