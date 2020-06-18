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Tan Taşçı saplantılı hayranı nedeniyle savcılığa koştu: Korkuyorum!

Popçu Tan Taşçı, uzun süredir peşinde olan ve her konserine gelen kadın hayranı yüzünden savcılığa koştu. Yüzünü saçlarıyla kapatan saplantılı hayranı tarafından gittiği her yerde takip edildiğini ve korktuğunu belirterek şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilen kadın, verdiği ifadede Tan Taşçı tarafından darp ettirildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 11:02
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Tan Taşçı saplantılı hayranı nedeniyle savcılığa koştu: Korkuyorum!

Ünlü popçu Tan Taşçı, kendisini her yerde takip ettiğini iddia ettiği hayranı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

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Tan Taşçı saplantılı hayranı nedeniyle savcılığa koştu: Korkuyorum!

Saplantılı hayranının verdiği her konsere geldiğini belirten Taşçı, gittiği her yerde takip ettiğini ve durumu abarttığı için korktuğunu söyledi.

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Tan Taşçı saplantılı hayranı nedeniyle savcılığa koştu: Korkuyorum!

Ünlü popçunun şikayeti sonrası savcılık, tacizci kadının kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

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Tan Taşçı saplantılı hayranı nedeniyle savcılığa koştu: Korkuyorum!

Kadının saçlarıyla yüzünü kapattığını belirten Tan Taşçı, yaşadığı son olayı şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk."

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Tan Taşçı saplantılı hayranı nedeniyle savcılığa koştu: Korkuyorum!

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen kadının ifadesi alındı. Genç kadın, Tan Taşçı'yı sosyal medyadan takip ettiğini, verdiği birkaç konseri sayfasından paylaşınca izlemeye gittiğini ama kendisini takip etmediğini anlattı.