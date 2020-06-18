Tan Taşçı saplantılı hayranı nedeniyle savcılığa koştu: Korkuyorum!

Popçu Tan Taşçı, uzun süredir peşinde olan ve her konserine gelen kadın hayranı yüzünden savcılığa koştu. Yüzünü saçlarıyla kapatan saplantılı hayranı tarafından gittiği her yerde takip edildiğini ve korktuğunu belirterek şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilen kadın, verdiği ifadede Tan Taşçı tarafından darp ettirildiğini söyledi.