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Haberler Galeri Tamer Levent eşini aldatırken yakalanmıştı! O haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu ama…

Tamer Levent eşini aldatırken yakalanmıştı! O haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu ama…

Usta oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda genç set arkadaşını öperken objektiflere yakalanmıştı. Levent flaşların patlamasıyla şaşkına dönmüştü. Evli ve iki çocuk babası olan usta oyuncu, o dönem çıkan haberleri kaldırtmak için mahkemeye başvurdu. Talebi değerlendiren mahkeme Tamer Levent'in talebini usulden reddetti.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:48
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Tamer Levent eşini aldatırken yakalanmıştı! O haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu ama…

66 yaşındaki usta oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda bir mekanda buluştuğu genç set arkadaşıyla samimi halde objektiflere yakalanmıştı.

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Tamer Levent eşini aldatırken yakalanmıştı! O haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu ama…

Evli ve iki çocuk babası olan Levent, genç kızı dudaklarından öptüğü sırada patlayan flaşlarla şaşkına dönmüştü.

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Tamer Levent eşini aldatırken yakalanmıştı! O haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu ama…

EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI

Bomba etkisi yaratan haberlerin ardından deneyimli sanatçının eşinin bir dönem çok sayıda projeyle TV dünyasına damga vuran, program yapımcısı, televizyon yönetmeni ve televizyon muhabiri Seynan Levent olduğu ortaya çıktı.
Seyhan Levent aynı zamanda merhum siyasetçi, siyaset dünyasının İsmet Abi'si olarak bilinen eski başbakan yardımcılarından İsmet Sezgin'in kızı olduğu belirlenmişti.

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Tamer Levent eşini aldatırken yakalanmıştı! O haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu ama…

"KİMSE BANA KÖTÜLÜK YAPAMAZ DEMESİN"

Yayınlanan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tamer Levent "Kimse bana bir şey olmaz demesin! Kötülük kol geziyor!

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Tamer Levent eşini aldatırken yakalanmıştı! O haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu ama…

Yapılan her kötülük, daha büyük kötülüklere hizmet ediyor! Yalan, iftira hak sayılırken iyi, güzel ve doğru kendini savunamaz durumda kalabiliyor! Tek çözüm birlik olmak! Sadece insancıl olan değerler için!" ifadelerini kullanmıştı.