Tamer Levent eşini aldatırken yakalanmıştı! O haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu ama…

Yapılan her kötülük, daha büyük kötülüklere hizmet ediyor! Yalan, iftira hak sayılırken iyi, güzel ve doğru kendini savunamaz durumda kalabiliyor! Tek çözüm birlik olmak! Sadece insancıl olan değerler için!" ifadelerini kullanmıştı.

