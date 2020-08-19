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Tamer Levent eşini aldatırken yakalanmıştı! O haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu ama…
Usta oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda genç set arkadaşını öperken objektiflere yakalanmıştı. Levent flaşların patlamasıyla şaşkına dönmüştü. Evli ve iki çocuk babası olan usta oyuncu, o dönem çıkan haberleri kaldırtmak için mahkemeye başvurdu. Talebi değerlendiren mahkeme Tamer Levent'in talebini usulden reddetti.
Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:48
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