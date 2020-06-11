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Survivor’da Nisa’dan Sercan Yıldırım’a ikinci şok! ‘Ben onunla…’
Survivor'un son bölümünde yaşanan kaptanlık seçiminde ilginç anlar yaşandı. Daha önce Nisa'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa'ya olan duygularını ifade etmiş ve Nisa'dan aldığı 'Ağabey olarak görüyorum' cevabıyla yıkılmıştı. Nisa'dan Sercan Yıldırım'a bir şok da son konseyde geldi. Kaptanlık oyunu sonrası takımları belirlemek için yapılan konseyde Nisa-Sercan'ın aynı takımda buluşma ihtimali belirdi. Ancak Nisa'nın verdiği tepki geceye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:14
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