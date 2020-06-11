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Haberler Galeri Survivor’da Nisa’dan Sercan Yıldırım’a ikinci şok! ‘Ben onunla…’

Survivor’da Nisa’dan Sercan Yıldırım’a ikinci şok! ‘Ben onunla…’

Survivor'un son bölümünde yaşanan kaptanlık seçiminde ilginç anlar yaşandı. Daha önce Nisa'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa'ya olan duygularını ifade etmiş ve Nisa'dan aldığı 'Ağabey olarak görüyorum' cevabıyla yıkılmıştı. Nisa'dan Sercan Yıldırım'a bir şok da son konseyde geldi. Kaptanlık oyunu sonrası takımları belirlemek için yapılan konseyde Nisa-Sercan'ın aynı takımda buluşma ihtimali belirdi. Ancak Nisa'nın verdiği tepki geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:14
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Survivor’da Nisa’dan Sercan Yıldırım’a ikinci şok! ‘Ben onunla…’ GALERİ DEVAM EDİYOR

Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

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Survivor’da Nisa’dan Sercan Yıldırım’a ikinci şok! ‘Ben onunla…’

Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.

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Survivor’da Nisa’dan Sercan Yıldırım’a ikinci şok! ‘Ben onunla…’

SERCAN AÇILMIŞTI

Nisa Bölükbaşı'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

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Survivor’da Nisa’dan Sercan Yıldırım’a ikinci şok! ‘Ben onunla…’

'AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM'

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

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Survivor’da Nisa’dan Sercan Yıldırım’a ikinci şok! ‘Ben onunla…’

KAPTANLIK SEÇİMLERİNDE İŞLER KARIŞTI

Survivor'da kaptanlık oyunu sonrası kırmızı ve mavi takımları belirlemek için konseye gelen yeni kaptanlar, yarışmacı seçimi yaptıkları seçimlerle şaşırtırken Nisa-Sercan'ın aynı takımda buluşma ihtimali belirdi. Ancak bu esnada işler çıkmaza girdi.