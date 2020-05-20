Survivor’da Evrim ve Barış arasında neler oluyor? Evrim ve Barış’ın diyalogu konseye damga vurdu

Survivor'daki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Evrim ve Barış'ın konuştuğunu görünce sebebini sordu. Ancak Evrim, bu soruya cevap veremezken, Barış da toka yalanını söyleyerek olaydan sıyrılmıştı. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, bu konuda Barış'ın Acun Ilıcalı'ya yalan söylediğini belirtirken, Murat Özarı da bu durumun abartılacak bir yönü olmadığını ifade etti.