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Haberler Galeri Survivor’da Evrim ve Barış arasında neler oluyor? Evrim ve Barış’ın diyalogu konseye damga vurdu

Survivor’da Evrim ve Barış arasında neler oluyor? Evrim ve Barış’ın diyalogu konseye damga vurdu

Survivor'da geçtiğimiz gün düzenlenen ada konseyine Evrim ve Barış arasında geçen diyalog damga vurdu. Barış ve Evrim arasındaki diyaloğun ekrana taşınması, ada konseyinde geliştirdikleri stratejiyi ortaya çıkardı. İkilinin arasında geçen sohbete dahil olan Acun Ilıcalı ne konuştuklarını sorarken Barış'ın farklı bir cevap vererek konuyu geçiştirmeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 11:17
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Survivor’da Evrim ve Barış arasında neler oluyor? Evrim ve Barış’ın diyalogu konseye damga vurdu

Survivor ada konseyine Evrim ve Barış arasındaki diyalog damga vurdu. İkili, yaptıkları stratejiyi konuşurken kameralara yakalandı. O esnada Berkan'ın konseyde Yasin'in adını yazıp yazmayacağını konuşan ikili, Acun Ilıcalı'nın kendilerine ne konuştuklarını sorması üzerine farklı cevap verdi.

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Survivor’da Evrim ve Barış arasında neler oluyor? Evrim ve Barış’ın diyalogu konseye damga vurdu

Survivor'daki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Evrim ve Barış'ın konuştuğunu görünce sebebini sordu. Ancak Evrim, bu soruya cevap veremezken, Barış da toka yalanını söyleyerek olaydan sıyrılmıştı. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, bu konuda Barış'ın Acun Ilıcalı'ya yalan söylediğini belirtirken, Murat Özarı da bu durumun abartılacak bir yönü olmadığını ifade etti.

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Survivor’da Evrim ve Barış arasında neler oluyor? Evrim ve Barış’ın diyalogu konseye damga vurdu

Survivor Ekstra'da konuşulan konu hakkında Semih Öztürk, Barış'ın yalan söyleyerek hata yaptığını belirterek " Acun Ilıcalı'nın bunu öğrenmeyeceğini mi sanıyorsun. Nice yarışmacı davranışı değerlendirdim, türlü türlü yarışmacılar arasında entrika çevirenleri gördüm ama ilk defa Acun Ilıcalı'nın gözlerinin içine baka baka yalan söylediğini gördüm" dedi

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Survivor’da Evrim ve Barış arasında neler oluyor? Evrim ve Barış’ın diyalogu konseye damga vurdu

Murat Özarı da Semih Öztürk'ün bu konuda Barış'ın açığını aradığını söyledi ve "Barış'ın Evrim'i satmamak için bunu yaptı ve bu yalan değil" ifadelerini kullandı.

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Survivor’da Evrim ve Barış arasında neler oluyor? Evrim ve Barış’ın diyalogu konseye damga vurdu

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Aslen Çankırılı olan Survivor 2020 Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 29 yaşındaki başarılı yarışmacının boyu 1,67 cm'dir.

Evrim Keklik sportif faaliyetleri ve mesleği; İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan Survivor Evrim, 10 yıl boyunca voleybol kariyerini devam ettirdi.

Ardından Galatasaray voleybol takımına transfer olan Evrim Keklik daha sonra Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında forma giydi.