ANA SAYFA
Survivor’da Evrim ve Barış arasında neler oluyor? Evrim ve Barış’ın diyalogu konseye damga vurdu
Survivor'da geçtiğimiz gün düzenlenen ada konseyine Evrim ve Barış arasında geçen diyalog damga vurdu. Barış ve Evrim arasındaki diyaloğun ekrana taşınması, ada konseyinde geliştirdikleri stratejiyi ortaya çıkardı. İkilinin arasında geçen sohbete dahil olan Acun Ilıcalı ne konuştuklarını sorarken Barış'ın farklı bir cevap vererek konuyu geçiştirmeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 20.05.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 11:17
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10