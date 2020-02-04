Survivor yarışmacıları ortalığı karıştırdı! Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sevilen yarışma bu yıl ünlüler ve gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek. Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala isimler netleşmeye başladı. Gün aşırı isimler açıklanırken, dün 3 isim daha belli oldu. Bugün çok önemli bir ismin daha yarışmaya katılacağı iddia edildi. Survivor takipçileri Acun Ilıcalı'nın duyurduğu isimleri merak ediyor. Daha önce çok iddialı kadrolardan oluşan Survivor, bu yıl da öyle olacağa benziyor. Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş en dikkat çeken isim olarak göze çarpıyor. Peki, Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? İşte Survivor ile ilgili merak edilenlerin yanıtları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 17:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





