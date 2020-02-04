04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Survivor yarışmacıları ortalığı karıştırdı! Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sevilen yarışma bu yıl ünlüler ve gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek. Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala isimler netleşmeye başladı. Gün aşırı isimler açıklanırken, dün 3 isim daha belli oldu. Bugün çok önemli bir ismin daha yarışmaya katılacağı iddia edildi. Survivor takipçileri Acun Ilıcalı'nın duyurduğu isimleri merak ediyor. Daha önce çok iddialı kadrolardan oluşan Survivor, bu yıl da öyle olacağa benziyor. Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş en dikkat çeken isim olarak göze çarpıyor. Peki, Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? İşte Survivor ile ilgili merak edilenlerin yanıtları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 17:39
  • 1
  • 12
Survivor yarışmacıları ortalığı karıştırdı! Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2020 için geri sayım başladı. Dünyanın en zor yarışması Survivor bu yıl ünlüler ve gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek. Birçok yıldız ismin yarıştığı Survivor'da bu yıl da star isimler bulunuyor. Survivor yarışmasının ilk şampiyonu Uğur Pektaş en iddialı isim olarak görünse de, kadroya birçok flaş isim eklendi. Son 3 isim dün duyurulurken, bugün canlı yayında bir iddia daha ortaya atıldı. Peki, Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

  • 2
  • 12
Survivor yarışmacıları ortalığı karıştırdı! Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 için tarih belli oldu. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor 2020'nin 16 Şubat 2020'de başlayacağını duyurdu. Yarışma ünlüler gönüllüler formatıyla gerçekleşecek.

  • 3
  • 12
Survivor yarışmacıları ortalığı karıştırdı! Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYADAN DUYURUYOR

Acun Ilıcalı sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kala Ilıcalı bu mecradan sık sık yarışmacıları duyuran açıklamalar yapıyor. Yarışmada birçok isim belli oldu. İşte o isimler...

  • 4
  • 12
Survivor yarışmacıları ortalığı karıştırdı! Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
21 Kasım 1988 doğumlu Yasin Obuz, çocukluğundan beri spor yapıyor. Sirkeci'de küçük bir işletmesi olan Onuz, geçen sezon Masterchef yarışmasındaki performansıyla adından söz ettirdi.


  • 5
  • 12
Survivor yarışmacıları ortalığı karıştırdı! Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

SURVIVOR UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?
16 Nisan 1979 doğumlu Uğur Pektaş, 2005 yılında yaşadığı Survivor şampiyonluğunun ardından yeniden fenomen yarışma ile ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Murat Komiser' rolü ile büyük ses getirdi.