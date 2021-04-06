Survivor kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu...

Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bu akşam bir isim adaya veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Ünlüler takımından eleme adayları yer alıyor. Sergen, Doğan, Batuhan ve İsmail Balaban eleme potasında yer alıyor. SMS sıralaması sonrasında elenen isimi Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu...