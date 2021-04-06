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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu... Survivor kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu...
Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bu akşam bir isim adaya veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Ünlüler takımından eleme adayları yer alıyor. Sergen, Doğan, Batuhan ve İsmail Balaban eleme potasında yer alıyor. SMS sıralaması sonrasında elenen isimi Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 23:36
6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecan fırtınası yaratan yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler takımı eleme adaylarını belirledi. Acun Ilıcalı, (13. hafta SMS oylaması) 6 Nisan 2021 Survivor SMS oy sıralamasını duyuracak. Survivor 2021 son bölümde ünlüler takımında eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri elenen isimin kim olacağını merak ediyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak isim haberimizde yer alacak. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması açıklandı mı? Şampiyon olması bekleniyordu...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEDİR?
Haftanın heyecan yaratan iletişim oyununun ödülü açıklandı. Oyunu kazanan takımın ünlüler olması durumunda yarışmacılar arkadaşlarından sesli mesaj alabilecek, gönüllüler kazanırsa ailelerinden gelen elektronik postaları okuyabilecekler. Aynı zamanda kazanan takım oyunlar oynayabilecekler.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmanın en önemli oyunlarından olan iletişim oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımları mücadelesini sürdürdü. Gönüllülerin üstünlüğü ile devam eden oyunun kazananı Berkay'ın sayısı ile gönüllüler oldu.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI
İki dokunulmazlığı da üst üste kaybeden ünlüler takımında ilk eleme adayları İsmail ve Doğan olurken, ikinci kez de Sergen ile Batuhan potaya giden isimler oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Sergen, Batuhan, İsmail ve Doğan'ın eleme adayı olduğu akşamda hangi isimin veda ettiği henüz belli olmadı. SMS sıralamasının belli olmasının ardından adaya veda edecek isim belli olacak. Açıklama geldiği anda detaylar haberimizde yer alacak.