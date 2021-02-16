Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de bu akşam bir isim hayallerine veda edecek. Dokunulmazlık oyunlarının ikisini kaybeden Ünlüler takımı, Çağrı ve Doğan'ı eleme adayı olarak belirlemişti. Acun Ilıcalı tarafından SMS sıralaması açıklanacak. Açıklamanın ardından adaya veda edecek isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...