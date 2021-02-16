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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması... Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüller arasında oynanan dokunulmazlık oyunları kaybeden takımdan bir kişi adaya veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından haftanın SMS sıralamasının açıklanmasının ardından elenen isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 23:22 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 00:19
Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de bu akşam bir isim hayallerine veda edecek. Dokunulmazlık oyunlarının ikisini kaybeden Ünlüler takımı, Çağrı ve Doğan'ı eleme adayı olarak belirlemişti. Acun Ilıcalı tarafından SMS sıralaması açıklanacak. Açıklamanın ardından adaya veda edecek isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, SMS OY SIRALAMASI NASIL OLDU?
İletişim oyununun ardından her iki takım da ada konseyinde olacak. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor SMS oy sıralamasını açıkladı. Doğan, Çağrı ve Hayrettin isimlerinin arasında eleme heyecanı yaşandı. Adaya veda eden isim HAYRETTİN oldu.
SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLACAK?
Survivor Türkiye'de altıncı hafta SMS oylaması sıralaması eleme konseyinde belli olacak. Ünlüler takımı için yapılan SMS halk oylamasına göre birinci olan isimden bir eleme adayı söylemesi istenecek. Ünlülerde İsmail 3 kere birinci olmuştu. Geçen hafta ise İlayda SMS birincisi çıkmıştı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2021'de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de Ünlüler kaybetmiş, ilk eleme adayı Doğan, ikinci eleme adayı ise Çağrı olmuştu.
6. Hafta SMS sıralamasına göre birinci olan isim eleme konseyinde açıklanacak. Ünlülerden SMS birincisi olan yarışmacı, bir arkadaşını eleme potasına gönderecek. Üçüncü eleme adayının açıklanması ile birlikte haftanın eleme adayları belli olacak.