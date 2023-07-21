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Haberler Galeri Survivor Hikmet başcazgır sopayla saldırdığı Ali Dede’ye kabusu yaşattı! “Beni öldürmeye çalıştı”

Survivor Hikmet başcazgır sopayla saldırdığı Ali Dede’ye kabusu yaşattı! “Beni öldürmeye çalıştı”

Survivor yarışması ile adını duyuran başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, karıştığı darp olayıyla şoke etti. Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'ye sopayla saldıran Tuğsuz, hızını alamayıp Dede'nin kafasına tekmeler attı. Dede "Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 10:55
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Survivor Hikmet başcazgır sopayla saldırdığı Ali Dede’ye kabusu yaşattı! “Beni öldürmeye çalıştı”

Antalya'da Survivor yarışması ile ünlenen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla sokak ortasında darp etti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Survivor Hikmet başcazgır sopayla saldırdığı Ali Dede’ye kabusu yaşattı! “Beni öldürmeye çalıştı”

Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1107 sokak üzerinde yaşandı.

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Survivor Hikmet başcazgır sopayla saldırdığı Ali Dede’ye kabusu yaşattı! “Beni öldürmeye çalıştı”

İddiaya göre, başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz ile Bayram Ali Dede, telefonda tartışma yaşadı.

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Survivor Hikmet başcazgır sopayla saldırdığı Ali Dede’ye kabusu yaşattı! “Beni öldürmeye çalıştı”

Ardından sokakta buluşan ikiliden Hikmet Tuğsuz, Bayram Ali Dede'yi otomobilden inip sopa ile bir anda darp etmeye başladı.

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Survivor Hikmet başcazgır sopayla saldırdığı Ali Dede’ye kabusu yaşattı! “Beni öldürmeye çalıştı”

Aldığı darbelerle yere düşen Dede'ye Tuğsuz, uzun süre sopayla vurmaya devam etti.