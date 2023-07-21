21 Temmuz 2023, Cuma
Survivor Hikmet başcazgır sopayla saldırdığı Ali Dede’ye kabusu yaşattı! “Beni öldürmeye çalıştı”
Survivor yarışması ile adını duyuran başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, karıştığı darp olayıyla şoke etti. Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'ye sopayla saldıran Tuğsuz, hızını alamayıp Dede'nin kafasına tekmeler attı. Dede "Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi.
Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 10:55
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