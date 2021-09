Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor için All Star hazırlıkları devam ediyor. En iyilerin yer aldığı All Star için yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Acun Ilıcalı iddialı isimlere teklif götürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonlarda yarışmada dikkat çeken isimlere teklif götürülmesi iddialar arasında yer alıyor. Barış Murat Yağcı'nın ilk isim olduğu iddialar arasında yer alıyor. 2022 Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı'nın ardından ikinci yarışmacısı belli oldu.