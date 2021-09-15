Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'ın için yeni sezon hazırlıkları başladı. TV8 ekranlarında Survivor All Star olarak yayınlanması beklenen programda yer alacak isimler merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre ilk isim Barış Murat Yağcı oldu. Programın yakın takipçileri yeni isimlerin kimler olacağı yönündeki araştırmalarını sürdürüyor. Diğer yandan sosyal medyada konuşulan iddiaya göre geçtiğimiz sezon yarışan bir isimin bu sene kadroda olacak.