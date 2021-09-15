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Haberler Galeri Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...

Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor için All Star hazırlıkları devam ediyor. En iyilerin yer aldığı All Star için yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Acun Ilıcalı iddialı isimlere teklif götürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonlarda yarışmada dikkat çeken isimlere teklif götürülmesi iddialar arasında yer alıyor. Barış Murat Yağcı'nın ilk isim olduğu iddialar arasında yer alıyor. 2022 Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı'nın ardından ikinci yarışmacısı belli oldu.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 00:50
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Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'ın için yeni sezon hazırlıkları başladı. TV8 ekranlarında Survivor All Star olarak yayınlanması beklenen programda yer alacak isimler merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre ilk isim Barış Murat Yağcı oldu. Programın yakın takipçileri yeni isimlerin kimler olacağı yönündeki araştırmalarını sürdürüyor. Diğer yandan sosyal medyada konuşulan iddiaya göre geçtiğimiz sezon yarışan bir isimin bu sene kadroda olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...

İlk yarışmacı ise Barış Murat Yağcı

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Barış Murat Yağcı, Survivor All Star 2022 yarışmasına katılacağını açıkladı.

Yeniden yarışma programında şansını deneyecek olan Yağcı, yaptığı açıklamada, ''Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım'' ifadelerini kullandı.

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Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...

Survivor All Star 2022 ile ilgili yaşanan yeni gelişme, programın takipçilerini sevindirdi. Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı'nın ardından Survivor All Star 2022'ye dahil olan ikinci isim de belli oldu.

TV100'ün haberine göre; çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen, yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının Aleyna Kalaycıoğlu olduğu iddia edildi.

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Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN?

Survivor programları her sene ocak ayında başlıyor. Survivor All Star 2022'nin de ocak ayında başlaması tahmin ediliyor.

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Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...

ACUN ILICALI'DAN SURVİVOR 2022 AÇIKLAMASI

Survivor Panaroma programına konuk olan Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2022 All Star'da olabilecek isimler şu şekilde:

Sude, Anıl Berk, Evrim, Ogeday, Sercan, Berkan, Seda, Elif.