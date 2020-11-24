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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor 2021 için flaş isimler: Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 için flaş isimler: Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman yayınlanacak?
Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pandemi döneminde zamanının çoğunu evinde geçiren vatandaşlar Survivor yarışmasına yoğun ilgi göstermişti. Her sezon heyecanla takip edilen yarışma programında bu sezon hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyor. 2021 yılına kısa süre kala yarışmada yer alacak bazı isimler için çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 22:20
Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında bulunuyor. TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışma programı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor 2020'de şampiyon olan isim Cemal Can Canseven olmuştu. Yeni yıla kısa süre kala gözler Survivor 2021 için gelecek açıklamaya çevrildi. Hayranları yeni sezonda hangi yarışmacıların kadroda olacağını merak ediyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman yayınlanacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR 2021 YARIŞMACI KADROSU BELLİ OLDU MU?
Survivor 2021 kadrosunda olacak isimler için henüz resmi açıklama gelmedi. Sosyal medya dolaşan iddialara göre, Himket Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlayacağı ön görülüyor.
Survivor 2021 programına katılım sağlayacak oyuncuların isimleri belirlenmeye devam ediyor. Fakat bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada pek ismin Survivor'la adı anılmaya başladı bile.
Yeni sezon için Acun Ilıcalı'nın da daha önce belirttiği gibi sevilen eski oyuncuların da yeniden oyuna katılması söz konusu.