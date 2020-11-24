Survivor 2021 için flaş isimler: Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman yayınlanacak?

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pandemi döneminde zamanının çoğunu evinde geçiren vatandaşlar Survivor yarışmasına yoğun ilgi göstermişti. Her sezon heyecanla takip edilen yarışma programında bu sezon hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyor. 2021 yılına kısa süre kala yarışmada yer alacak bazı isimler için çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor bu sene ne zaman yayınlanacak?