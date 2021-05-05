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Haberler Galeri Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının en fazla izlenen yarışma programı Survivor 2021'de Melis'in adaya veda etmesi sonrasında adaların birleşmesine karar verildi. Acun Ilıcalı, Instagram'da takımların birleşeceğini açıklamasının ardından yeni takımların ne zaman birleşeceği merak ediliyor. İşte, Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

Giriş Tarihi: 05.05.2021 00:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 01:19
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Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de adaların birleşmesi bekleniyor. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek özel ada konseyi akşamında Acun Ilıcalı'nın yeni takımları açıklaması bekleniyor. Hal böyle olunca yarışmanın hayranları yeni takımları sorgulamaya başladı. İşte, Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

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Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR 2021 ADALAR BİRLEŞECEK Mİ?

Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından Melis'in elenmesinin ardından adaların birleşeceği müjdesini verdi. TV8 ekranlarında Çarşamba günü yayınlanacak Özel Ada Konseyi'nde yeni takımların belli olması bekleniyor.

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Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen iletişim oyununu 10'a 6 skoruyla ünlüler takımı kazandı. Ünlüler, ödül olarak, ada hayatlarını anlatan kısa video çekip sosyal medyadan paylaşma şansını yakaladılar.

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Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

4 MAYIS 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Ünlüler takımında halk oylamasının SMS birincisi İsmail Balaban oldu. İsmail, elenmesi yönünde Melis'in adını verdi.

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Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın eleme adayları ünlüler takımından Sergen ve Merve Aydın olmuştu. Bu akşam da Melis'in aday olmasıyla tüm eleme adayları belli olmuş oldu.