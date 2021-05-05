Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor 2021 takımlar ne zaman karışacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının en fazla izlenen yarışma programı Survivor 2021'de Melis'in adaya veda etmesi sonrasında adaların birleşmesine karar verildi. Acun Ilıcalı, Instagram'da takımların birleşeceğini açıklamasının ardından yeni takımların ne zaman birleşeceği merak ediliyor. İşte, Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...