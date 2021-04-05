Süperstar Ajda Pekkan’dan üzücü haber!

Enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan'dan üzücü haber geldi. Her zaman fit haliyle adından söz ettiren Pekkan ameliyat oldu. İki dizi de kireçlenmeye bağlı olarak su toplayan sanatçı, operasyon geçirdi.