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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Süperstar Ajda Pekkan’dan üzücü haber!
Enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan'dan üzücü haber geldi. Her zaman fit haliyle adından söz ettiren Pekkan ameliyat oldu. İki dizi de kireçlenmeye bağlı olarak su toplayan sanatçı, operasyon geçirdi.
Giriş Tarihi: 05.04.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 16:14
75 yaşında olmasına rağmen her zaman fit haliyle adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine, sahne üzerindeki bitmeyen enerjisiyle hayranlarını mest eden ünlü yıldız, dizlerindeki kireçlenme nedeniyle zor günler geçiriyor.
Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kalmış.
Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen Süperstar'a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasaklamış.
Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum'daki yazlık evine yerleşmişti. Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum'a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, Arnavutköy'deki evini de kiraya vermişti.