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Söz dizisinin yıldızı Eren Vurdem Kuruluş Osman'a katıldı

Kuruluş Osman ikinci bölüm fragmanıyla milyonları heyecanlandırdı. İlk bölümüyle reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın ikinci bölümü yarın akşam atv'de ekranlara gelecek. Kuruluş Osman'ın 2. bölüm 2. fragmanı dün akşam yayınlanırken Söz dizisinde hayat verdiği Ateş karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Eren Vurdem, Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman dizisine katıldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 07:06 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 07:15
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Söz dizisinin yıldızı Eren Vurdem Kuruluş Osman'a katıldı

Kuruluş Osman ilk bölümüyle reyting rekorları kırarken herkes merak ikinci bölümü beklemeye başladı. Kuruluş Osman'ın 2. bölüm 2. fragmanı yayınlanırken herkes büyük sürprizle karşılaştı.

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Söz dizisinin yıldızı Eren Vurdem Kuruluş Osman'a katıldı

OSMAN GAZİ'NİN YANINDA SAVAŞACAK

Söz dizisinde Ateş olarak hatırladığımız (Karabatak) ünlü oyuncu, ATV ekranında artık izleyicilerle Osman Gazi'nin yanında savaşan bir yiğit olarak yer alacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer aldığı dizide Eren Vurdem, ok atan ve kılıçla düşmanı doğduğuna pişman edin bir savaşçı konumunda.

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Söz dizisinin yıldızı Eren Vurdem Kuruluş Osman'a katıldı

Söz dizisinde "Ateş" karakteriyle izleyinin beğenisini kazanan Eren Vurdem, Kuruluş Osman dizisine katıldı.

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Söz dizisinin yıldızı Eren Vurdem Kuruluş Osman'a katıldı

EREN VURDEM KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur.

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Söz dizisinin yıldızı Eren Vurdem Kuruluş Osman'a katıldı

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.