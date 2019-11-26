Söz dizisinin yıldızı Eren Vurdem Kuruluş Osman'a katıldı

OSMAN GAZİ'NİN YANINDA SAVAŞACAK

Söz dizisinde Ateş olarak hatırladığımız (Karabatak) ünlü oyuncu, ATV ekranında artık izleyicilerle Osman Gazi'nin yanında savaşan bir yiğit olarak yer alacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer aldığı dizide Eren Vurdem, ok atan ve kılıçla düşmanı doğduğuna pişman edin bir savaşçı konumunda.