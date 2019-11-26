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Söz dizisinin yıldızı Eren Vurdem Kuruluş Osman'a katıldı
Kuruluş Osman ikinci bölüm fragmanıyla milyonları heyecanlandırdı. İlk bölümüyle reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın ikinci bölümü yarın akşam atv'de ekranlara gelecek. Kuruluş Osman'ın 2. bölüm 2. fragmanı dün akşam yayınlanırken Söz dizisinde hayat verdiği Ateş karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Eren Vurdem, Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman dizisine katıldı.
Giriş Tarihi: 26.11.2019 07:06 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 07:15
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