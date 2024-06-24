24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Sosyetede şok! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli hizmetçileri...

Yeme-içme sektörünün tanınmış isimleri Rıza ve Güneş Büyükuğur, hırsızlık şoku yaşadı. Bir ajanstan istedikleri yardımcı hırsız çıktı. Temiz geçmişini gösteren T., işe alındıktan kısa bir süre sonra ailenin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Hizmetçi olarak çalıştığı evden mücevherleri çalarak kayboldu. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmada, söz konusu kadının Acarkent'te başka bir evde işe başladığı ve orada da aynı şekilde soygun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 08:54 Güncelleme: 24.06.2024 09:21
  • 1
  • 8
Sosyetede şok! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli hizmetçileri...

Yeme içme sektörünün önemli isimlerinden Rıza-Güneş Büyükuğur çifti, bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi.

  • 2
  • 8
Sosyetede şok! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli hizmetçileri...

Sabah Gazetesi'nin Günaydın eki yazarı Bülent Cankurt'un haberi göre; Sosyetenin, yardımcı kadınlar tarafından soyulması olaylarına bir yenisi daha eklendi.

  • 3
  • 8
Sosyetede şok! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli hizmetçileri...

"Sosyetenin, yardımcı kadınlar tarafından soyulması olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur; yeme-içme sektöründen iş insanı Rıza Büyükuğur ile eşi Güneş Hanım.

  • 4
  • 8
Sosyetede şok! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli hizmetçileri...

Güneş Büyükuğur, evine yeni aldığı Türk yardımcı kadın T. tarafından soyuldu. Güneş Hanım, aslında tedbirli davranıp bir ajanstan aldığı kadından sabıka kaydı istemiş.

  • 5
  • 8
Sosyetede şok! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli hizmetçileri...

Temiz kağıdı gelince işe almış. Fakat kadın, birkaç gün sonra evdeki yükte hafif pahada ağır ne varsa alıp gitmiş. Kadın yakalanmış ancak çaldıkları bulunamadığı için bir şey yapılamamış.