Sosyetede şok! Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evi soyuldu! Sahte belgeli hizmetçileri...

Yeme-içme sektörünün tanınmış isimleri Rıza ve Güneş Büyükuğur, hırsızlık şoku yaşadı. Bir ajanstan istedikleri yardımcı hırsız çıktı. Temiz geçmişini gösteren T., işe alındıktan kısa bir süre sonra ailenin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Hizmetçi olarak çalıştığı evden mücevherleri çalarak kayboldu. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmada, söz konusu kadının Acarkent'te başka bir evde işe başladığı ve orada da aynı şekilde soygun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.