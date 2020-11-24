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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Songül Karlı gelen mesajı ifşa etti! Sosyal medyanın gündemine oturdu Songül Karlı gelen mesajı ifşa etti! Sosyal medyanın gündemine oturdu
Çıkardığı yeni şarkıyla müzik dünyasına geri dönen Songül Karlı, son dönemde Müge Anlı'nın programına katılacağı yönündeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Karlı, kendisine gelen mesajı sosyal medyada ilan etti. Karlı'nın paylaşımı gündem oldu.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 12:02
Şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabından gece kendisine gelen bir mesajı ifşa etti. Karlı'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı'nın programına katılacağı yönündeki açıklaması ile uzun süre konuşulmuştu.
Yeni bir şarkı yapan ve oğluyla vakit geçiren Karlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
47 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden, Whatapp'tan gece yarısı gelen mesajı ifşa etti.
"KIZ ARKADAŞIMI SONGÜL KARLI'YA BENZETİN"
Songül Karlı'nın paylaşımında, "İyi geceler İlbe Hanım rica etsem kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetebilir misiniz lütfen" mesajı yer alıyordu.