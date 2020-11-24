Songül Karlı gelen mesajı ifşa etti! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Çıkardığı yeni şarkıyla müzik dünyasına geri dönen Songül Karlı, son dönemde Müge Anlı'nın programına katılacağı yönündeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Karlı, kendisine gelen mesajı sosyal medyada ilan etti. Karlı'nın paylaşımı gündem oldu.