Son dakika: Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

Müge Anlı programında araştırılan Fatma Öz'ün kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. Evli bir erkekle beraberlik yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'den 40 gündür haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Öz'ün kaybında baş şüpheli olan evli sevgilisinin ise bir başka kadınla daha yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Fatma Öz'ün cesedi, Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 06:22 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 06:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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