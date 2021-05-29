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Haberler Galeri Son dakika: Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

Son dakika: Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

Müge Anlı programında araştırılan Fatma Öz'ün kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. Evli bir erkekle beraberlik yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'den 40 gündür haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Öz'ün kaybında baş şüpheli olan evli sevgilisinin ise bir başka kadınla daha yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Fatma Öz'ün cesedi, Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 06:22 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 06:26
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Son dakika: Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

Müge Anlı programında araştırılan Fatma Öz'ün kaybında acı haber geldi. Evli bir erkekle beraberlik yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'den haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Öz'ün 40 gün sonra cesedi bulundu.

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Son dakika: Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

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Son dakika: Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., Müge Anlı programına katıldıktan sonra intihara kalkıştı.

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Son dakika: Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

Bahri M. 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Bahri M. intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu.

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Son dakika: Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'den acı haber! 40 gün sonra cesedi gömülü olarak bulundu

Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Bahri M. Cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti.