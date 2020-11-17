Hafta sonu marketler, bakkallar açık olacak mı? Bakkal, market, kasap ve manavlar hafta sonu açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni kısıtlamalar için beklenen açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiğini açıkladı. Hal böyle olunca ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler açık ve kapalı olacak yerleri sorgulamaya başladı. İşte, hafta sonu marketler, bakkallar açık olacak mı? Bakkal, market, kasap ve manavlar hafta sonu açık mı? İşte açık olacak yerler...