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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu marketler, bakkallar açık olacak mı? Bakkal, market, kasap ve manavlar hafta sonu açık mı? İşte açık olacak yerler... Son dakika: Hafta sonu marketler, bakkallar açık olacak mı? Bakkal, market, kasap ve manavlar hafta sonu açık mı? İşte açık olacak yerler...
Hafta sonu marketler, bakkallar açık olacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Hafta sonu saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Hal böyle olunca vatandaşlar, hafta sonu marketler, bakkallar açık olacak mı? Sorusunun yanıtı araştırmaya başladı. İşte, bakkal, market, kasap ve manavlar hafta sonu açık mı?
Giriş Tarihi: 17.11.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 23:31
Hafta sonu marketler, bakkallar açık olacak mı? Bakkal, market, kasap ve manavlar hafta sonu açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni kısıtlamalar için beklenen açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiğini açıkladı. Hal böyle olunca ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler açık ve kapalı olacak yerleri sorgulamaya başladı. İşte, hafta sonu marketler, bakkallar açık olacak mı? Bakkal, market, kasap ve manavlar hafta sonu açık mı? İşte açık olacak yerler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU MARKETLER, BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?
Hafta sonu açık ve kapalı olacak yerler hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre,"Tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10-20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
ALINAN KARARLAR NELERDİR?
Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.