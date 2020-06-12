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Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

Dört yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, hamile olduğu ve kız bebek beklediği haberiyle gündeme gelmişti. Günlerce magazin gündeminde kalan Sinem Kobal'ın hamileliği Kenan İmirzalıoğlu tarafından doğrulanmıştı. Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'dan yeni bir paylaşım geldi. Kobal'ın paylaşımına beğeni yağarken 'Hamilelik sana çok yakıştı' yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 17:32
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Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’ GALERİ DEVAM EDİYOR

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, dört yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda adasında dünyaevine girmiş, geçtiğimiz hafta da kız bebek beklediği yöndeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

Kenan İmirzalıoğlu tarafından da bu iddialara doğrulama geldi. 5 aylık hamile güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni bir paylaşım geldi.

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Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

Sinem Kobal'ın hayranları ünlü oyuncuya hamileliğin çok yakıştığını söyledi.

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Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

İşte 5 aylık hamile Sinem Kobal'ın son paylaşımı…