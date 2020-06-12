Sinem Kobal’ın paylaşımına beğeni yağdı! ‘Hamilelik sana çok yakıştı’

Dört yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, hamile olduğu ve kız bebek beklediği haberiyle gündeme gelmişti. Günlerce magazin gündeminde kalan Sinem Kobal'ın hamileliği Kenan İmirzalıoğlu tarafından doğrulanmıştı. Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'dan yeni bir paylaşım geldi. Kobal'ın paylaşımına beğeni yağarken 'Hamilelik sana çok yakıştı' yorumları geldi.