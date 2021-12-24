Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal’a beğeni yağdı

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 5 yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal, kızı Lalin'i kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu, sosyal medyayı salladı. 4 aylık hamile olan Kobal'ın siyah elbiseli fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.