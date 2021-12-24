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Haberler Galeri Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal’a beğeni yağdı

Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal’a beğeni yağdı

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 5 yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal, kızı Lalin'i kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu, sosyal medyayı salladı. 4 aylık hamile olan Kobal'ın siyah elbiseli fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 14:05
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Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal’a beğeni yağdı

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıolu ve Sinem Kobal'dan ikinci çocuk müjdesi gelmiş, çiftin kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal’a beğeni yağdı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, sosyal medyayı salladı.

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Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal’a beğeni yağdı

4 aylık hamile olan güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını yayınladı.

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Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal’a beğeni yağdı

Paylaştığı sırt dekolteli pozuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal’a beğeni yağdı

İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı…