Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebek heyecanı! Sinem Kobal’dan ilk açıklama geldi: “Bize de sürpriz oldu”

İŞTE BEBEĞİN CİNSİYETİ

İkinci çocuklarının da kız olacağını müjdeleyen Kobal, "Allah isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir şey. Lalin'le beraber büyürler inşallah. Önemli olan bu sürecin sağlıkla geçmesi" ifadelerini kullandı.