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Haberler Galeri Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebek heyecanı! Sinem Kobal’dan ilk açıklama geldi: “Bize de sürpriz oldu”

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebek heyecanı! Sinem Kobal’dan ilk açıklama geldi: “Bize de sürpriz oldu”

İkinci bebek heyecanı yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ilk açıklama geldi. 5 yıl önce muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez bebek bekledikleri öğrenilen çift, Emirgan'da görüntülendi. Bebek haberlerinin ardından Sinem Kobal'dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:18
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebek heyecanı! Sinem Kobal’dan ilk açıklama geldi: “Bize de sürpriz oldu”

Beş yıl önce dünyaevine giren oyuncu çift, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu evlilikleri devam ediyor. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan ikili, önceki gün Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Kobal, bebeğin cinsiyetini açıkladı.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebek heyecanı! Sinem Kobal’dan ilk açıklama geldi: “Bize de sürpriz oldu”

2016 senesinde Cunda Adası'nda nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez bebek heyecanı yaşayan çift, çocuklarına 'Lalin' adını vermişti.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebek heyecanı! Sinem Kobal’dan ilk açıklama geldi: “Bize de sürpriz oldu”

Milliyet'in haberine göre; şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal çifti, önceki gün Emirgan'daki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebek heyecanı! Sinem Kobal’dan ilk açıklama geldi: “Bize de sürpriz oldu”

"SAĞLIKLA GELSİN"

Arkadaşlarıyla kahvaltı yapan çift, çıkış kapısında soruları yanıtladı. Tebrikleri kabul eden çiftten Kobal, "Bize de sürpriz oldu, heyecanıyız mutluyuz" dedi. İmirzalıoğlu, "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" şeklinde konuştu.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebek heyecanı! Sinem Kobal’dan ilk açıklama geldi: “Bize de sürpriz oldu”

İŞTE BEBEĞİN CİNSİYETİ

İkinci çocuklarının da kız olacağını müjdeleyen Kobal, "Allah isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir şey. Lalin'le beraber büyürler inşallah. Önemli olan bu sürecin sağlıkla geçmesi" ifadelerini kullandı.