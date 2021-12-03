03 Aralık 2021, Cuma
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bebek heyecanı! Sinem Kobal’dan ilk açıklama geldi: “Bize de sürpriz oldu”
İkinci bebek heyecanı yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ilk açıklama geldi. 5 yıl önce muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez bebek bekledikleri öğrenilen çift, Emirgan'da görüntülendi. Bebek haberlerinin ardından Sinem Kobal'dan ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:18
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