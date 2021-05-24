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Haberler Galeri Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti

Beş yıl önce dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Ekim 2020'de kızları Lalin'i kucağına almıştı. İlk kez anne baba olma heyecanı yaşayan çiftin kızları için şimdiden reklam teklifleri yağmaya başladı. Sinem Kobal'a kızı ile birlikte kamera karşısına geçmesi teklif edilirken çift 1 milyon liralık teklifi reddetti.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 13:43
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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'i kucağına almıştı.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti

Sekiz aylık olan Lalin'e daha şimdiden annesi Sinem Kobal'la birlikte oynaması için reklam teklifleri gelmeye başladı.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti

BİR MİLYONU REDDETTİ
Posta'nın haberine göre, geçenlerde bir bebek bezi firması, oyuncu Sinem Kobal ve Lalin'in reklamlarda oynaması için bir milyon TL teklif etmiş.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu teklifi geri çevirmiş. Sinem Kobal, yakınlarına 'Eğer Lalin ile bir projede birlikte olursak o da çocuklara fayda sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi olur. Ama şu an için çok erken. Lalin bunun için henüz çok küçük' demiş.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti

LALİN BEBEK GÖRÜNDÜ

Babasının "Annesine benziyor ama içinden de Kenan bakıyor" dediği, annesinin ise "Bence de bana benziyor" dediği Lalin bebek çok merak ediliyordu.