Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu teklifi geri çevirmiş. Sinem Kobal, yakınlarına 'Eğer Lalin ile bir projede birlikte olursak o da çocuklara fayda sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi olur. Ama şu an için çok erken. Lalin bunun için henüz çok küçük' demiş.