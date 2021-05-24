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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti
Beş yıl önce dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Ekim 2020'de kızları Lalin'i kucağına almıştı. İlk kez anne baba olma heyecanı yaşayan çiftin kızları için şimdiden reklam teklifleri yağmaya başladı. Sinem Kobal'a kızı ile birlikte kamera karşısına geçmesi teklif edilirken çift 1 milyon liralık teklifi reddetti.
Giriş Tarihi: 24.05.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 13:43
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