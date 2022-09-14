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Haberler Galeri Sinem Kobal hastalığını açıkladı! İkinci kez anne olan Kobal yürümekte ve konuşmakta güçlük çekti

Sinem Kobal hastalığını açıkladı! İkinci kez anne olan Kobal yürümekte ve konuşmakta güçlük çekti

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hastane çıkışında görüntülendi. Uzun süredir hiçbir yerde görüntülenmeyen güzel oyuncu konuşmakta ve yürümekte güçlük çekti. Doğum sonrası tedavi gördüğünü söyleyen oyuncu hastalığını da açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:14
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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! İkinci kez anne olan Kobal yürümekte ve konuşmakta güçlük çekti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı görüntülendi. İkinci bebekleri Leyla'yı kucaklarına alan çiftten Kobal, hastalığını açıkladı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! İkinci kez anne olan Kobal yürümekte ve konuşmakta güçlük çekti

2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmuştu.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! İkinci kez anne olan Kobal yürümekte ve konuşmakta güçlük çekti

Güzel oyuncu önceki gün eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hastaneden çıkarken görüntülendi. Doğum sonrası tedavi görmeye başlayan güzel oyuncu hastalığını ilk kez açıkladı.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! İkinci kez anne olan Kobal yürümekte ve konuşmakta güçlük çekti

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Posta'nın haberine göre, ikinci kez anne olan Kobal orta kulak iltihabına yakalandığını belirterek, "Doğumdan önce başladı. Derken doğum başladı. Doğumum çok güzel geçti. Kulağım için tedaviye devam ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti" dedi.

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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! İkinci kez anne olan Kobal yürümekte ve konuşmakta güçlük çekti

Sinem Kobal'ın konuşmakta ve yürümekte güçlük çekmesi dikkat çekti.