Sinem Kobal hastalığını açıkladı! İkinci kez anne olan Kobal yürümekte ve konuşmakta güçlük çekti

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Posta'nın haberine göre, ikinci kez anne olan Kobal orta kulak iltihabına yakalandığını belirterek, "Doğumdan önce başladı. Derken doğum başladı. Doğumum çok güzel geçti. Kulağım için tedaviye devam ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti" dedi.