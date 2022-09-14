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Sinem Kobal hastalığını açıkladı! İkinci kez anne olan Kobal yürümekte ve konuşmakta güçlük çekti
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hastane çıkışında görüntülendi. Uzun süredir hiçbir yerde görüntülenmeyen güzel oyuncu konuşmakta ve yürümekte güçlük çekti. Doğum sonrası tedavi gördüğünü söyleyen oyuncu hastalığını da açıkladı.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:13Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:14