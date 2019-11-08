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Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı paylaşımı olay yarattı
Geçtiğimiz yıl Amsterdam'da dünyaevine giren ve geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ayrılığa dayanamayıp 20 gün sonra yeniden bir araya gelmişlerdi. Ardından aralarındaki buzları eriten Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin ilişkileri hız kesmeden devam ediyor. İkili, sosyal medya hesaplarından sık sık yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 08.11.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 17:30
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