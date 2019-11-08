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Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı paylaşımı olay yarattı

Geçtiğimiz yıl Amsterdam'da dünyaevine giren ve geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ayrılığa dayanamayıp 20 gün sonra yeniden bir araya gelmişlerdi. Ardından aralarındaki buzları eriten Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin ilişkileri hız kesmeden devam ediyor. İkili, sosyal medya hesaplarından sık sık yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 17:30
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Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı paylaşımı olay yarattı

Şarkıcı Sinan Akçıl, birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile Amsterdam'da dünyaevine girmişti. Ancak çift, kısa bir süre sonra boşanma kararı alarak yollarını ayırmıştı.

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Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı paylaşımı olay yarattı

Aralarındaki buzları eriten ikili, geçtiğimiz günlerde evlilik açıklaması yapmıştı.

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Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı paylaşımı olay yarattı

"İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Burcu Kıratlı ile ilişkisi hakkında konuşan Akçıl, "Nikah için hala ikna etmeye çalışıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı paylaşımı olay yarattı

Çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını gözler önüne seriyor.

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Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı paylaşımı olay yarattı

"MUTLULUĞUN FORMÜLÜ ÇOK AÇIK"

Yapılan açıklamaların ardından Sinan Akçıl, Kıratlı'nın kucağında gül demeti ile çekilen karesini sosyal medya hesabından, "Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben bir de çiçek" notuyla paylaştı.