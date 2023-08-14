Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Disney Plus tepkisi: "Şarkı kolay ama bayrak tektir"

Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a sessiz kalan Tarkan'ın Filenin Sultanları için yaptığı şarkı önceki gün yayınlandı. Çalışmayı gören Sinan Akçıl, eleştirilerde bulundu. Tarkan'ın, Atatürk'e yapılan bu saygısızlığa ses çıkarmamasına şaşırdığını belirten Akçıl, "Bence oradaki milliyetçiliğin voleybol takımına yaptığın şarkıdan daha çok takdir toplar. Yoksa şarkı kolay, ben de çok yaptım ve yapıyorum ama bayrak tektir" dedi.