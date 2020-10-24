Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı açıklaması: Onu kimse üzemez…

Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Akçıl, "Bir süreç vardı ve o artık tatlıya bağlandı. Benim tek sevdiğim kadın var, o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Burada önemli olan her zaman Burcu'dur benim için. Burcu'yu hiçbir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem" diye konuştu.

