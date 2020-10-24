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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı açıklaması: Onu kimse üzemez… Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı açıklaması: Onu kimse üzemez…
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı geçtiğimiz günlerde bir kez daha yollarını ayırmış, ayrılığın ardında Akçıl'ın başka bir kadından bebek beklediği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberleri kesin bir dille yalanlayan Akçıl, Burcu Kıratlı ile yeniden bir araya geldi. Önceki akşam Etiler'de halı saha maçı yaparken görüntülenen şarkıcı, "Burcu'yu hiçbir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 09:16
Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'de halı saha maçı yaparken görüntülendi. Maç sonrası gazetecilerle sohbet eden şarkıcı Sinan Akçıl, kendisini Cristiano Ronaldo'ya benzetti.
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Akçıl, "Futbolcu olsam Ronaldo olurdum kesin. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi beklerim" dedi.
Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Akçıl, "Bir süreç vardı ve o artık tatlıya bağlandı. Benim tek sevdiğim kadın var, o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Burada önemli olan her zaman Burcu'dur benim için. Burcu'yu hiçbir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem" diye konuştu.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019'da evlenip Eylül 2019'da boşanmış, geçtiğimiz kasım ayında yeniden bir araya gelmişti. İkinci kez nikah masasına oturacağı konuşulan eski eşler, 20 gün önce bir kez daha yollarını ayırdı.
İlişkilerinin bitme nedeninin 'kıskançlık krizi' olduğu iddia edilen ünlü çift, birbirlerini Instagram'dan sildiler. Sinan Akçıl'ın Azerbaycanlı diyetisyen Nez Aliyeva ile aşk yaşadığı, hatta sevgilisinin hamile kaldığı öne sürüldü.