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Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın eski rol arkadaşı Emrah sosyal medyada birbirine girdi. Geçtiğimiz gün katıldığı 2. Sayfa programında eski eşi Burcu Kıratlı ile Aşk ve Mavi dizisinde rol alan Emrah hakkında söylediği sözlerle olay olan Sinan Akçıl'a Emrah'tan cevap gelmişti. "Senin bana beste yapmaya çapın yetmez" diyen Emrah'a Sinan Akçıl'dan bir cevap daha geldi.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 14:36
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Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi!

'2. Sayfa' canlı yayınına katılan Sinan Akçıl'ın, eski eşi Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu sözler sonrası Emrah ile Akçıl, sosyal medyada adeta birbirine girdi.

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Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi!

Sinan Akçıl katıldığı canlı yayında şunları söylemişti:

"Emrah, dizi setindeki herkesin kalbini kırmış. Bir sürü şey anlattılar bana. O yüzden Emrah'a karşı dolmayayım diye şarkılarını fazla dinlemedim. Burcu'yla da sıkıntıları oldu. Dizinin son bir sezonunu Burcu ile konuşmadan oynamışlar."

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Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi!

"Burcu'nun mirası var. Onun yavrusu gibi bir köpeği var. Onunla ilgili de sıkıntılar olmuş. 'Sette köpek istemiyorum' gibi şeyler demiş. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana. "Bir şarkı istemişti. O zaman bir görüşmüştük ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum. Benim için emekçi insanlar çok değerli."

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Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi!

Sinan Akçıl'ın açıklamalarından sonra Emrah'tan çok sert yanıt geldi. Akçıl'a, Instagram hesabından yanıt veren Emrah şunları söyledi:

"Televizyona çıkıp yalan söylüyorsun. Ben senden hiç beste istemedim, zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp, uyduruk bestelerini satmaya çalıştın. Sanırım her zaman ki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez."

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Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi!

Emrah'ın olay yaratan açıklamasına, Sinan Akçıl da Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla karşılık verdi.