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Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi!
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın eski rol arkadaşı Emrah sosyal medyada birbirine girdi. Geçtiğimiz gün katıldığı 2. Sayfa programında eski eşi Burcu Kıratlı ile Aşk ve Mavi dizisinde rol alan Emrah hakkında söylediği sözlerle olay olan Sinan Akçıl'a Emrah'tan cevap gelmişti. "Senin bana beste yapmaya çapın yetmez" diyen Emrah'a Sinan Akçıl'dan bir cevap daha geldi.
Giriş Tarihi: 07.03.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 14:36
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