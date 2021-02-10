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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu
2018 yılında nikah masasına oturmalarından kısa bir süre boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir dargın bir barışık olarak ilişkilerini sürdürmeye devam etmişti. Çift ikinci kez nikah masasına oturmaya karar verdi. Çiftin nikah tarihi ve yeri belli oldu.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 09:46
2018 Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu dokuz ay sonra boşanmıştı. Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen ikilinin yeniden evleneceği iddia edilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre, Kıratlı-Akçıl çiftinin nikah tarihi belli oldu. Çift, 22 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da bir otelde dünyaevine girecek.
Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan ünlü çiftin nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek.
DAVUL ZURNA İLE KIZ İSTEMEYE GİTTİ
Öte yandan ikili Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı'nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı.
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın gelinlik ve damatlığını ise ünlü modacı Hakan Akkaya hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde son provasına giden oyuncu Burcu Kıratlı'ya annesi Gül Erçetingöz de eşlik etti.