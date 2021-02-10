Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın nikah tarihi belli oldu

2018 yılında nikah masasına oturmalarından kısa bir süre boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir dargın bir barışık olarak ilişkilerini sürdürmeye devam etmişti. Çift ikinci kez nikah masasına oturmaya karar verdi. Çiftin nikah tarihi ve yeri belli oldu.