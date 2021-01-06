Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden barıştı!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans verdi. 2019 yılında boşanmalarının ardından yeniden aşk yaşamaya başlayan ve ikici kez nikah masasına oturması beklenen çift, kısa süre önce yeniden ayrılmıştı. Çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ve yılbaşını birlikte geçirdiği iddia edildi.