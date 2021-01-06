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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden barıştı!
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans verdi. 2019 yılında boşanmalarının ardından yeniden aşk yaşamaya başlayan ve ikici kez nikah masasına oturması beklenen çift, kısa süre önce yeniden ayrılmıştı. Çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ve yılbaşını birlikte geçirdiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 11:47
İki ay önce birlikte yaşadıkları evden çıkarak taşınan şarkıcı Sinan Akçıl'ın, yılbaşını eski eşi Burcu Kıratlı ile geçirdiği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aralık 2018'de Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, dokuz ay sonra boşanmıştı.
Bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti.
İkinci kez nikah masasına oturması beklenen Akçıl ve Kıratlı, geçtiğimiz aylarda bir kez daha yollarını ayırmıştı.
İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Hürriyet'in haberine göre; Kıratlı ve Akçıl, ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya geldi.