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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinan Akçıl minik Ayda'yı ziyaret etti! Hediyelere boğdu Sinan Akçıl minik Ayda'yı ziyaret etti! Hediyelere boğdu
İzmir depreminin ardından 91 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Ayda için tüm Türkiye tek yürek olmuştu. Şarkıcı Sinan Akçıl, Ayda'nın eğitim masraflarını karşılamak istediğini söylemişti. Ayda'yı ziyarete giden Akçıl, hediyeye boğdu.
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 11:26
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan canlı olarak enkaz altından çıkarılan minik Ayda'yı ziyaret etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce minik Ayda'nın eğitim masraflarını karşılamak istediğini belirten Akçıl, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
38 yaşındaki şarkıcı, Ayda bebeği hediyelere boğdu. Minik Ayda'nın hediyeler karşısında yaşadığı mutluluk dikkat çekti.
İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ kurtarılan mucize bebek Ayda, ünlü isimleri sevinç gözyaşlarına boğmuştu.
Sinan Akçıl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Babasıyla görüşmek için haber bekliyorum. İşe yararsa tüm okul öncesi ve ilköğretim yaşamın boyunca yanında olmak istiyorum" demişti.