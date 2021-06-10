Sibel Can’la yakalanmıştı! Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor

Geçtiğimiz haftalarda Sibel Can'la yatta yakalanan Emir Sarıgül'le ilgili bomba bir haber gündeme geldi. İkilinin görüntülerinin çıkmasının ardından basına konuşan Buket Aydın, kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını ve kendisiyle evlenmek istemediğini açıklamıştı. Sarıgül'ün bugün eski sevgilisi Buket Aydın ile nikah masasına oturacağı ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesinden duyurdu. İşte o yazı...