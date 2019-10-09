Sibel Can'ın yıllardır sakladığı gizli gerçek herkesi şaşırttı!

Sibel Can son zamanlarda en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşlarında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can, ilerleyen yaşına rağmen adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel gözleri ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can hayranları tarafından yakın takibe alındı. Sibel Can, 1 Ağustos 1970'de İstanbul'da dünyaya gelecek olan Pop folk müzik şarkıcısı, TV oyuncusu, sunucusu. İlk albümünün yapımcısı Orhan Gencebay'dır. Fahrettin Aslan tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı oldu.