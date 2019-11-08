08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural estetik mi yaptırdı! Son hali şaşırttı

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle herkesi şaşırttı. Ekranlardan uzak olarak büyütülen Melisa Ural son yıllarda magazin gündeminde yer almaya başladı. Sibel Can'a benzerliğiyle adından söz ettiren Melisa Ural geçirdiği değişim ise dikkatlerden kaçmadı. Ergenlik döneminde fazla kilolarıyla konuşulan Ural'ın yeni hali herkesi şaşırtırken estetik mi yaptırdı sorularını da gündeme getirdi. İşte Melisa Ural'ın şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 17:57
  • 1
  • 77
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural estetik mi yaptırdı! Son hali şaşırttı

Sibel Can Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasının gündemine oturmaya başladı.

  • 2
  • 77
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural estetik mi yaptırdı! Son hali şaşırttı

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu.

  • 3
  • 77
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural estetik mi yaptırdı! Son hali şaşırttı

Annesinin sosyal medya hesaplarını yöneten Melisa Ural'ın Sibel Can'la olan fotoğrafları dikkat çekti.

  • 4
  • 77
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural estetik mi yaptırdı! Son hali şaşırttı

Geçirdiği değişimle adından söz ettiren Melisa Ural'ın son hali sosyal medyada olay oldu. İşte Melisa Ural'ın değişimi ve Sibel Can'ın diğer çocukları...

  • 5
  • 77
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural estetik mi yaptırdı! Son hali şaşırttı

SİBEL CAN VE KIZI MELİSA URAL