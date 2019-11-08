Sibel Can’ın kızı Melisa Ural estetik mi yaptırdı! Son hali şaşırttı

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle herkesi şaşırttı. Ekranlardan uzak olarak büyütülen Melisa Ural son yıllarda magazin gündeminde yer almaya başladı. Sibel Can'a benzerliğiyle adından söz ettiren Melisa Ural geçirdiği değişim ise dikkatlerden kaçmadı. Ergenlik döneminde fazla kilolarıyla konuşulan Ural'ın yeni hali herkesi şaşırtırken estetik mi yaptırdı sorularını da gündeme getirdi. İşte Melisa Ural'ın şaşırtan değişimi...