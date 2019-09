Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural estetik mi yaptırdı?

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son görüntüsüyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Sibel Can Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Gözlerden uzak büyütülen Melisa Ural, son zamanlarda herkesin merakını uyandırdı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Ural'ın eski halinden eser kalmadı. Artık fit bir vücuda kavuşan Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural son haliyle herkesi şaşırttı. Sibel Can 1 Ağustos 1970'de, Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük'te dünyaya geldi.