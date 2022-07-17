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Haberler Galeri Sibel Can konserinde olay! CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı

Sibel Can konserinde olay! CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a görevliler izin vermedi. Başkan Arslan'ın görevlilere tepki göstermesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı. Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrıldı.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 07:03
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Sibel Can konserinde olay! CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a görevliler izin vermedi. Başkan Arslan'ın görevlilere tepki göstermesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı. Sibel Can, arbede nedeniyle verilen aranın ardından konsere devam etti.

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Sibel Can konserinde olay! CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı

Ünlü sanatçı Sibel Can, Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda sevenleriyle buluştu. Konser devam ederken CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can'a teşekkür etmek için yanına gitmek istediğini söyleyince, görevliler izin vermedi.

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Sibel Can konserinde olay! CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı

Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken konser ekibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından kısa süreli arbede yaşandı.

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Sibel Can konserinde olay! CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı

Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi.

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Sibel Can konserinde olay! CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı

Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti.