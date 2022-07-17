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Sibel Can konserinde olay! CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ile görevliler arasında arbede yaşandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a görevliler izin vermedi. Başkan Arslan'ın görevlilere tepki göstermesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı. Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrıldı.
Giriş Tarihi: 17.07.2022 06:33Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 07:03