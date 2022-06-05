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Haberler Galeri Shakira Pique'den ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Instagram'daki detay takipçilerinden kaçmadı

Shakira Pique'den ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Instagram'daki detay takipçilerinden kaçmadı

Barcelona'nın yıldız defans oyuncusu Gerard Pique hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıldır birlikte olduğu İspanyol oyuncuyla ilişkisini bitirdiğini açıkladı. 45 yaşındaki şarkıcı, yıldız futbolcudan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Instagram'daki takipleşme yıldızın hayranlarından kaçmadı.

Giriş Tarihi: 05.06.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 11:15
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Shakira Pique’den ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Instagram’daki detay takipçilerinden kaçmadı

İspanyol basınında Barcelonalı Gerard Pique hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından Shakira, 11 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

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Shakira Pique’den ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Instagram’daki detay takipçilerinden kaçmadı

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, kendisini aldatan Gerard Pique'den ayrılır ayrılmaz yeni bir aşka yelken açtı.

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Shakira Pique’den ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Instagram’daki detay takipçilerinden kaçmadı

Son günlerin en çok konuşulan çifti, çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Shakira, Gerard Pique ile olan ilişkisinin sona erdiğini doğrulamak için bir açıklama yaptı.

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Shakira Pique’den ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Instagram’daki detay takipçilerinden kaçmadı

Barcelonalı savunmacı, 11 yıldır Kolombiyalı şarkıcıyla birlikteydi ve çiftin iki çocuğu var.

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Shakira Pique’den ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Instagram’daki detay takipçilerinden kaçmadı

İspanyol günlük gazetesi El Periodico, video podcast Mamarazzis tarafından yapılan ve Pique'nin başka kadınlarla birlikte görüldüğünü bildiren ve haftalardır eski dairesinde yalnız yaşadığını belirten iddiaları yayımladı.