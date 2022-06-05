Shakira Pique'den ayrıldı yeni aşka yelken açtı! Instagram'daki detay takipçilerinden kaçmadı
Barcelona'nın yıldız defans oyuncusu Gerard Pique hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıldır birlikte olduğu İspanyol oyuncuyla ilişkisini bitirdiğini açıkladı. 45 yaşındaki şarkıcı, yıldız futbolcudan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Instagram'daki takipleşme yıldızın hayranlarından kaçmadı.
Giriş Tarihi: 05.06.2022 11:15Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 11:15