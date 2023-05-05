05 Mayıs 2023, Cuma
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin nikahında şaşırtan detay! Kader mi tesadüf mü?
Şeyma Subaşı bir yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi İstanbul'da evlendi. Maraşkeş'teki düğün gerçekleşen nikah törenine, Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, annesi, babası, erkek kardeşi ve yakın dostları katıldı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti. İşte Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt yazdı...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:40
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