05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin nikahında şaşırtan detay! Kader mi tesadüf mü?

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin nikahında şaşırtan detay! Kader mi tesadüf mü?

Şeyma Subaşı bir yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi İstanbul'da evlendi. Maraşkeş'teki düğün gerçekleşen nikah törenine, Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, annesi, babası, erkek kardeşi ve yakın dostları katıldı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti. İşte Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt yazdı...

Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:40
  • 1
  • 13
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin nikahında şaşırtan detay! Kader mi tesadüf mü?

Hep ünlü kadınların, yüklü tazminatlar alarak boşanmalarını sağlamasıyla gündeme gelen avukat Altın Mimir, Şeyma Subaşı'nın nikah şahidi olunca eski defterleri karıştırdım; acaba kimleri boşamıştı diye...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin nikahında şaşırtan detay! Kader mi tesadüf mü?

Meğer Şeyma'nın nikah şahidi Altın Mimir, Şeyma'nın eski selefinin boşanma avukatıymış! Altın Mimir, Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz'ın, 2010 yılında "İhanete uğradım, eşim beni, 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyle aldatıyor" diyerek açtığı boşanma davasında avukatlığını yapmış.

  • 3
  • 13
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin nikahında şaşırtan detay! Kader mi tesadüf mü?

Asıl bomba ise; boşanma davasında adı geçen 20 yaşındaki kızın Şeyma Subaşı olması! Altı yıl süren dava sonunda Şeyma yüzünden Zeynep Yılmaz'ı boşatan Altın Mimir, salı günü ise Şeyma'ya nikahı için hem evini açtı hem de nikah şahidi oldu.

  • 4
  • 13
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin nikahında şaşırtan detay! Kader mi tesadüf mü?

Tesadüf mü, kader mi, tercih mi bilemedim ama Altın Mimir'in Zeynep Yılmaz'ın boşanma avukatlığını yapıp sonra da Şeyma Subaşı'nın nikah şahidi olması bana çok ilginç geldi...

  • 5
  • 13
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin nikahında şaşırtan detay! Kader mi tesadüf mü?

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik sözleşmesi şartı!

Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! Şeyma, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da resmen evlendi.