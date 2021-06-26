26 Haziran 2021, Cumartesi
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Her şeyi sildi
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz hamle geldi! Kısa süre önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenme kararı alan ve hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, birkaç gün önce bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Arkadaşlarıyla plajda görüntülenen fenomen ismin tektaşının parmağında olmaması ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi.
Giriş Tarihi: 26.06.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 16:12
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