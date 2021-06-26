26 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Her şeyi sildi

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Her şeyi sildi

Şeyma Subaşı'ndan sürpriz hamle geldi! Kısa süre önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenme kararı alan ve hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, birkaç gün önce bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Arkadaşlarıyla plajda görüntülenen fenomen ismin tektaşının parmağında olmaması ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi.

Giriş Tarihi: 26.06.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 16:12
  • 1
  • 11
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Her şeyi sildi

Yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan bir gün sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Her şeyi sildi

Ibiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi'yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi.

  • 3
  • 11
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Her şeyi sildi

Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, 'Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim.' sözleriyle cevap vermişti.

  • 4
  • 11
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Her şeyi sildi

TÜM FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Açıklamanın ardından sürpriz bir hamle geldi. Fenomen isim, sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldırarak ayrılık iddialarını doğruladı.

  • 5
  • 11
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Her şeyi sildi

Kızı Melisa'nın bir videosunu paylaşan Subaşı altına, 'Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor. O benim güçlü olma sebebim. Ve ben gerçek arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepiniz hayatımda olduğunuz için memnunum. Tıpkı Melisa'nın dediği gibi 'Aman Tanrım! Bu gerçek olamaz!' mesajını düştü.