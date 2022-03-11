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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Acun Ilıcalı ile evliliğinin ardından Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, evlilik kararı almıştı. 14 Şubat'ı da birlikte geçiren ikilinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle evleneceği konuşuluyordu. Ancak bugün beklenmedik bir karar geldi. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi bugün ayrıldıklarını duyurdu. Ayrılık haberini Subaşı böyle duyurdu.

Giriş Tarihi: 11.03.2022 09:39
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'de buldu.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, çoğu zaman ilişkilerinde iniş ve çıkış yaşadı.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, 14 Şubat paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmişti.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Hatta çiftin 14 Şubat'ta yaptığı paylaşım nedeniyle evleneceği bile konuşuluyordu.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI

Ancak Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'den üzen haber bugün geldi.