Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu

Acun Ilıcalı ile evliliğinin ardından Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, evlilik kararı almıştı. 14 Şubat'ı da birlikte geçiren ikilinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle evleneceği konuşuluyordu. Ancak bugün beklenmedik bir karar geldi. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi bugün ayrıldıklarını duyurdu. Ayrılık haberini Subaşı böyle duyurdu.