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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Şeyma Subaşı sevgilisinin dövmesini yaptırdı
Bir süre önce Miami'ye yerleşen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki aydır birlikte olduğu sevgilisiyle sık sık paylaşım yapan Subaşı, Mohammed Alsaloussi'nin adını koluna dövme yaptırdı. Subaşı, yeni dövmesini takipçilerinin beğenisine sundu.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 11:34
Uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşka dolu dizgin devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birkaç gün önce sevgilisine sarıldığı yeni fotoğrafları "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" mesajıyla paylaşan Subaşı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.
ADINI KOLUNA YAZDIRDI
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla yeni dövmesini takipçilerine gösterdi.
Şeyma Subaşı'nın iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin adını "Meedo" diye koluna dövme yaptırdığı ortaya çıktı.
"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM"
Subaşı, bir diğer paylaşımına, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düşmüştü.