Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı

Yaşadığı ilişkiyle ve skandallarla adından adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı ile ayrılığının hemen ardından yeni bir aşka yelken açan ama bu ilişkisinde de aradığını bulamayan Şeyma Subaşı'nın ayrılığı gözlerin Acun Ilıcalı'ya çevrilmesine neden oldu. İşte Acun Ilıcalı ve birçok ünlü ismin sevgilileri ve eşleri...