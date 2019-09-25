Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı
Acun Ilıcalı ile 15 aylık evliliğini sürpriz şekilde sonlandırmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Her fırsatta sevgilisinin yanına tatile giden Subaşı bu ilişkisini de gözler önünde yaşıyordu. Ancak ikili arasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mutlu bir birliktelikleri olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.
Giriş Tarihi: 25.09.2019 09:47Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 10:54