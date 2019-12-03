Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı Türk kızıyla aldattı!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının hemen ardından İtalyan Guido Senia ile aşka yaşamaya başlamıştı. Vakitlerinin büyük bir kısmını yurtdışında geçiren Guido Senia ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir partide objektiflerin karşısına çıkmıştı. Partinin ardında Dubai'ye giden Guido Senia'nın Şeyma Subaşı'nı başk bir Türk kızı ile aldattığı iddia edildi.