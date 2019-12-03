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Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı Türk kızıyla aldattı!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının hemen ardından İtalyan Guido Senia ile aşka yaşamaya başlamıştı. Vakitlerinin büyük bir kısmını yurtdışında geçiren Guido Senia ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir partide objektiflerin karşısına çıkmıştı. Partinin ardında Dubai'ye giden Guido Senia'nın Şeyma Subaşı'nı başk bir Türk kızı ile aldattığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 13:43
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Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı Türk kızıyla aldattı!

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia tarafından aldatıldı! Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı Türk kızıyla aldattı!

Geçtiğimiz haftalarda kişisel YouTube kanalından sevgilisi Guido Senia ile samimi hallerini paylaşarak herkesi şaşırtan Şeyma Subaşı'nın aldatıldığı iddia edildi.

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Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı Türk kızıyla aldattı!

Magagenius sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'nı bir Türk kızıyla aldattı.

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Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı Türk kızıyla aldattı!

İşte o görüntüler...

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Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı Türk kızıyla aldattı!

İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi. Bu iddiaların ardından Şeyma Subaşı'nın hemen Senia'yı terk ettiği de konuşuldu.