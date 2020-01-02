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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj attı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma kalpli bir mesaj bıraktı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Şeyma Subaşı'nın mesajı sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'nın gönderisine cevap vermezken, sosyal medya kullanıcıları "Şeyma Subaşı arayı düzeltmeye çalışıyor" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 02:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 02:29
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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj attı

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra adı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez Acun Ilıcalı'ya yaptığı yorumla dikkat çekti. Kızı Melisa'yı babasına bırakarak yurt dışında yaşayan sevgilisi Guido Senia'nın yanına giden Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya yorum yaptı.

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj attı

Şeyma Subaşı, ise "Melisa'nın gözü kapalı" diyerek üzgün ve kahkaha atan bir emoji koydu.

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj attı

İşte sosyal medyayı sallayan o mesaj...

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj attı

Şeyma Subaşı'nın yorumunu gören yüzlerce sosyal medya kullanıcısı ise Subaşı'ya cevap olarak "Annesinin gözü çok açık" ve "Abla o yol geçti bir daha dönemezsin Acun abiye. Yanlış bir kere yapılır" dedi.

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj attı

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