BİZE ULAŞIN
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj attı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma kalpli bir mesaj bıraktı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Şeyma Subaşı'nın mesajı sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'nın gönderisine cevap vermezken, sosyal medya kullanıcıları "Şeyma Subaşı arayı düzeltmeye çalışıyor" yorumlarında bulundu.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 02:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 02:29
- 1
- 40
- 2
- 40
- 3
- 40
- 4
- 40
- 5
- 40