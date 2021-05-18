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Şevval Şahin’den Demet Akalın’a olay sözler! 'Yıl olmuş 2021...'
Dün akşam düzenlenen 2021 Kainat Güzeli'lik yarışmasının birincisi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Güzelliği ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Meza ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin arasında kıyaslama yapıldı. İkili arasındaki karşılaşmaya dahil Demet Akalın'ın Şahin'i beğenmediğini söylerken tescilli güzelden Akalın'a olay yanıt geldi.
Giriş Tarihi: 18.05.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 16:24
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