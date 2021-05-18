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Şevval Şahin’den Demet Akalın’a olay sözler! 'Yıl olmuş 2021...'

Dün akşam düzenlenen 2021 Kainat Güzeli'lik yarışmasının birincisi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Güzelliği ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Meza ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin arasında kıyaslama yapıldı. İkili arasındaki karşılaşmaya dahil Demet Akalın'ın Şahin'i beğenmediğini söylerken tescilli güzelden Akalın'a olay yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 16:24
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Şevval Şahin’den Demet Akalın’a olay sözler! 'Yıl olmuş 2021...'

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli oldu. Yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021'in kainat güzeli seçildi.

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Şevval Şahin’den Demet Akalın’a olay sözler! 'Yıl olmuş 2021...'

Kararın açıklamasının ardından sosyal medyada 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Andrea Meza'nın güzelliği kıyaslanmaya başladı. Demet Akalın'ın yorumu ise Şahin'i kızdırdı.

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Şevval Şahin’den Demet Akalın’a olay sözler! 'Yıl olmuş 2021...'

DEMET ŞEVVAL'İ GÜZEL BULMADI

Instagram'da Şahin ve Meza'nın güzellik anlamında kıyaslandığı bir paylaşıma cevap veren Demet Akalın, "Andrea afet. Diğerine güzel demeye" dedi. Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumu gören Şevval Şahin ise hem yapılan ankete hem de şarkıcıya tepki gösterdi.

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Şevval Şahin’den Demet Akalın’a olay sözler! 'Yıl olmuş 2021...'

"SENİ İZLEYEN ÇOK GENÇ KIZ VAR, YAZIK"

Sert bir dille cevap veren Şevval Şahin, şu ifadeleri kullandı; "Yıl olmuş 2021 siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız böyle boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı insanlarız ayrı yarışmalarda yer aldık. 'Balık etli mi, sıfır beden mi güzel?' Siz şaka mısınız? Gerçekten 20 yıl geriden geliyorsunuz. Demet Akalın umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Seni izleyen çok genç kız var, yazık."

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Şevval Şahin’den Demet Akalın’a olay sözler! 'Yıl olmuş 2021...'

Demet Akalın, Şevval Şahin'in koronavirüs hakkında yaptığı yorumu eleştirmiş, "Buyurun Amerika'dan gelen hanımefendinin sözleri!" şeklinde konuşmuştu. Şahin, hakkında yorum yapan Demet Akalın için "O isimleri tanımıyorum" demişti.